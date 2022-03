Reggina, Stellone: ” Cosenza squadra in salute, servirà grinta per vincere il derby”

Il tecnico degli amaranto Roberto Stellone è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Cosenza per fare il punto della situazione in casa Reggina. Queste le sue dichiarazioni:

AVVERSARIO

«Il derby è una partita importantissima, loro cercheranno di dare il massimo. Da quando è arrivato Bisoli, mi danno la sensazione di una squadra in salute, hanno imprevedibilità e forza fisica. Per loro sarà una sfida delicata, la partita non gli consente di stare sereni e noi non dobbiamo cascare nel tranello di affrontare la gara con poca rabbia e determinazione. Dobbiamo ripetere l’atteggiamento visto con Vicenza e Pordenone».

FORMAZIONE E RECUPERI

“Cambieremo di meno rispetto alle recenti partite. Galabinov è tra i convocati, si è allenato solo un giorno ma voleva esserci. Turati o Micai? Domani vedrete chi giocherà. Montalto non partirà dall’inizio, probabilmente non troverà spazio neanche a gara in corso perchè ha un fastidio muscolare. Sono rientrati Crisetig, Cortinovis e Tumminello. Abbiamo rimesso in lista Faty, che però non farà parte dei 23. Dopo questa gara ci sarà la sosta. Recupereremo calciatori importanti, alla ripresa ci sarà un trittico che ci dirà definitivamente quello che potrà essere il futuro del campionato della Reggina”.

FOLORUNSHO

“Michael si sta sacrificando e sta facendo tantissimi ruoli. Stiamo parlando di un giocatore di grandissima qualità, non so se sia un problema il non segnare. Insieme a Rivas ha fatto una grande partita Cittadella e sicuramente la faranno anche domani. Con molta probabilità domani giocheranno entrambi”.

FUTURO IN AMARANTO

“Ho sentito la conferenza del presidente. Mi hanno fatto piacere le parole che ha speso per me. Adesso penso a questa gara, poi durante la sosta avremo modo di parlare con la società per tanti aspetti. Qui mi trovo benissimo e non vedo l’ora di farmi questa chiacchierata”

s.r.