Reggina, Gallo: “Ho investito 22 milioni, situazione debitoria con erario risolvibile”

Lunga conferenza stampa del presidente della Reggina Luca Gallo che ha affrontato numerosi argomenti, quasi tutti di natura economica e societaria, parlando già del futuro sportivo della compagine amaranto. Queste alcune dichiarazioni di Gallo:

Gli investimenti : “In questi anni ho investito 22 milioni di risorse personali. Mi chiedo quante cose avrei potuto fare con questa cifra. Quale imprenditore investe risorse proprie nel mondo del calcio dove magari costruisce una squadra forte senza vincere perchè servono numerosi fattori? Uno di questi sono io che ho investito 22 milioni in tre anni.

I debiti: “Il grosso della situazione debitoria è con l’erario, circa il 75%. Nella mia esperienza professionale non ho mai conosciuto società di qualsiasi settore che non abbiano una situazione debitoria, è una cosa quasi normale. I due punti di penalizzazione ci verranno dati, anzi mi chiedo come mai non siano stati già inflitti. Noi faremo il ricorso, ma sono quasi certo che verrà respinto. Il debito con l’erario, Inps e Irpef, in larga parte di questi anni di Covid, verrà pagato: se il ricorso venisse accolto provvederemo subito, altrimenti utilizzeremo tutti gli strumenti previsti dalla Legge”.

Nuovi soci o cessione: “Nessuno si è presentato per entrare o rilevare la società, sfido chiunque ad affermare pubblicamente il contrario. Magari ci fossero stati. Molte squadre in Serie B sono supportate da fondi, è una cosa ormai normale nel calcio”.

La storia del dg: “Non sono stato fortunato. Ho cercato di trovare una persona che conoscesse il calcio e di mia fiducia, ma non è facile trovare questa crasi”.

Il futuro: “Da giugno si tirerà un solco con il passato, gestendo la squadra in modo più normale su diversi aspetti. Si ripartirà da operazioni come quella di Giraudo, ottima operazione compiuta da Taibi. Il ds ha rinnovato qualche mese fa con noi. In questi anni di serie B ho appreso che non è un campionato facile, pensavo fosse di poterlo vincere come la C, ma non è così. Il mio progetto resta quello, se qualcuno pensa che io possa mollare adesso si sbaglia di grosso. Costi quel che costi lo porterà avanti, non potrei lasciare le cose a metà, sarebbe una grande delusione per me”.