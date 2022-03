I Top di Cittadella-Reggina: bene Giraudo, sprazzi di classe per Antonucci

Gara equilibrata e dall’esito incerto fino agli ultimi minuti quella tra Cittadella e Reggina, che al Tombolato vanno oltre lo 0-0. Le due formazioni si dividono dunque la posta in palio: i padroni di casa salgono a quota 44, a sole due lunghezze dalla zona Playoff, mentre gli amaranto rimangono all’undicesimo posto con 40 punti. Di seguito i Top del match secondo RNP:

TOP

Giraudo – Ennesima prestazione di livello da parte dell’ex Vis Pesaro, che si conferma giocatore maturo e pronto per questa categoria nonostante la giovane età. Corsa, tecnica e una duttilità fuori dal comune per Giraudo, prezioso in entrambe le fasi sia quando gioca da esterno sia quando viene spostato da Stellone nella posizione atipica di mezz’ala. Ottima l’intesa con Bianchi, con il quale crea diverse azioni pericolose.

Antonucci – Il talento scuola Roma offre un’ottima prestazione contro la Reggina, lotta su ogni pallone e riesce a servire bene i compagni in più di un’occasione con una serie di ottimi passaggi. Prova a metter in mostra tutta la sua tecnica e le sue qualità, non riuscendo però a trovare la via della rete.

SANTO ROMEO