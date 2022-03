Reggina-Cosenza, al via la prevendita: info e promozioni

La Reggina ha reso noto le condizioni per la prevendita dei biglietti in occasione del derby Reggina-Cosenza. La nota ufficiale del club amaranto:

“#PerUnPadreCheHaSognato. Per un bimbo appena nato qui. In occasione della Festa del Papà, il club amaranto lancia una speciale promo. Chi acquisterà un tagliando per il derby Reggina-Cosenza, potrà presentarsi presso lo Store di piazza Duomo per usufruire di uno sconto del 10%. Per gli abbonati, la società raddoppia: 20% su tutto il materiale. Reggina 1914 comunica, contestualmente, che è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Cosenza, in programma sabato 19 marzo alle ore 14:00 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie BKT. Le informazioni per l’acquisto nel settore ospiti saranno comunicate nei prossimi giorni. I tifosi rossoblù residenti nella provincia di Cosenza non potranno acquistare il tagliando in tutte le altre aree dello stadio. Oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il punto vendita pressoLargo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: da martedì 15 marzo a venerdì 18 marzo – dalle ore 9:00 alle ore 13:00; dalle ore 17:00 alle ore 20:00 | sabato 19 marzo – dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Orari punto vendita Largo Botteghelle: da martedì 15 marzo a venerdì 19 marzo – dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (no stop) | sabato 19 marzo – dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Tra i punti vendita autorizzati a Reggio Calabria, BCenters – Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop)”.