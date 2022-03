Reggina, Stellone: “Galabinov e Tumminello indisponibili, domani seve gente fresca”

Brutte notizie per la Reggina che domani, a Cittadella, non potrà contare nemmeno su Galabinov e Tumminello. Piena emergenza in attacco per il tecnico Stellone che in conferenza stampa annuncia almeno “sette novità” rispetto all’ultima partita contro il Perugia. Le dichiarazioni di Stellone:

Perugia – “Gara equilibrata, ci abbiamo provato, contro una squadra forte. Hanno trovato un gran gol ma su quella palla da cui è nata la punizione abbiamo tentennato troppo, dovevamo gestire meglio. C’è rammarico perché perdi in casa e il Perugia si è allontanato in classifica, andiamo a Cittadella per recuperare il punto perso”.

Infortuni – Abbiamo tanti indisponibili. Oltre Lakicevic, Menez, Denis e Aya, anche Franco, Cortinovis e Tumminello. Galabinov si porta dietro un fastidio all’adduttore e non partirà con la squadra. Crisetig è squalificato, Montalto ha avuto un lutto questa notte ma vuole essere con la squadra. Con noi si è aggregato Diop dalla Primavera”

Cittadella – “Cambieremo sette giocatori, metteremo squadra fresca in campo perchè servono giocatori di gamba. Il Cittadella gioca bene e attacca, pressa tanto e non ti lascia giocare, per questo in campo metteremo anche una formazione con mezze ali dinamiche e gli esterni probabilmente non saranno a piede invertito perché dovremo fare una partita diversa rispetto alle ultime”.