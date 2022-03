Moltissime le assenze anche nel Cittadella. Il tecnico Gorino non ha diramato la lista dei convocati in attesa delle ultime ore pre match, per capire quanti calciatori possano recuperare da un virus che ha colpito la squadra. Out anche Benedetti, squalificati Vita e Visentin. Se recupera Baldini sarà titolare.

Probabile formazione Cittadella (4-3-1-2): Kastrati, Mattioli, Frare, Del Fabbro, Donnarumma; Branca, Mazzocco. Laribi; Antonucci; Baldini, Beretta. All. Gorini