Cittadella-Reggina, i precedenti ufficiali: tris amaranto al Tombolato

Quella in programma martedì sarà l'ottava edizione del match tra Cittadella e Reggina: 3 le vittorie amaranto, 2 quelle dei veneti. In due occasioni invece le formazioni si sono divise la posta in palio.

Sfida delicata quella che attende gli uomini di Stellone, che domani al Tombolato affrontano il Cittadella di mister Edoardo Gorini. Sono 7 i precedenti ufficiali tra le due compagini, solo ed esclusivamente in serie B. Il bilancio è leggermente favorevole agli ospiti, con 3 successi per gli amaranto, due pareggi e 2 vittorie per il Cittadella.

L’ultimo Cittadella-Reggina risale alla stagione precedente, datato 5 aprile 2021. In occasione di quel match, terminato 1-1, la Reggina allenata da Baroni riuscì a pareggiare i conti nella ripresa con Nicolò Bianchi, che rispose alla rete del vantaggio granata firmata da Beretta. Relativamente alle vittorie amaranto in terra veneta è memorabile quella della stagione 2012/2013 (Cittadella-Reggina 1-2), che risultò decisiva per il mantenimento della categoria alla fine del campionato: Di Nardo realizzò il gol del momentaneo vantaggio per i padroni di casa, Gerardi e Campagnacci riuscirono a ribaltare il risultato al termine di un match entusiasmante.

Di seguito, tutti i tabellini.

SERIE B 2001-2002, 4^ giornata di andata (17/9/2001)

Cittadella-Reggina 0-2

Cittadella: Capecchi, Cinetto, Zanon, Esposito, Giacomin, Martusciello (40′ st Amore), Mazzoleni, Pizzi (22′ st Boduma’), Ghirardello, Baicu (15′ st Scarpa), Sturba. Allenatore: Glerean.

Reggina: Belardi, Vicari, Vargas, Franceschini, Morabito, Cozza, Mamede, Mozart, Casale, Savoldi (49′ st Bogdani), Dionigi (32′ st Jranek). Allenatore: Colomba.

Arbitro: Treossi di Forli’.

Marcatori: 19′ st Mozart, 51′ st Bogdani.

Note- Angoli: 10-6 per la Reggina. Recupero: 1′ e 5′. Ammoniti: Vicari (R), Esposito (C), Mozart (R), Giacomin (C), Martusciello (C), Jranek (R) e Simeoni (C). Angoli: 6-10. Recupero: 1′ pt e 6′ st.

SERIE B 2009-2010, 5^ giornata di ritorno (20/2/2010)

Cittadella-Reggina 1-0

Cittadella: Pierobon; Pisani, Pesoli, Cherubin, Marchesan; Magallanes, Carteri (dal 28′ st Volpe), Dalla Bona, Pettinari (dal 31′ st Bellazzini); Ardemagni, Iunco. Allenatore: Foscarini.

Reggina: Fiorillo; Lanzaro, Valdez, Santos, Vigiani (dal 41′ st Adejo), Carmona, Tedesco (dal 37′ st Pagano), Missiroli (dal 31′ st Barillà), Rizzato; Cacia, Brienza. Allenatore: Breda.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Marcatore: 34′ st Bellazzini.

Note- Ammoniti: Pesoli (C), Carteri (C), Lanzaro (R), Vigiani (R), Marchesan (C), Santos (R). Angoli 5-2. Recupero: 0’ pt; 3’ st.

SERIE B 2010-2011, 14^ giornata di andata (9/11/2010)

Cittadella-Reggina 1-2

Cittadella: Villanova, Manucci, Scardina, Gorini, Marchesan, Dalla Bona, Musso, Perna (dal 14’s.t. Gabbialdini), Volpe (dal 31’s.t. Job), De Gasperi (dal 40′ pt Bellazzini), Piovaccari. Allenatore:Foscarini.

Reggina: Puggioni, Adejo, Costa, Acerbi, Colombo, Missiroli, Viola, Tedesco (dal 23’s.t. Cosenza), Barillà, Campagnacci (dal 29’s.t. Sy), Zizzari (dal 39′ s.t. Castiglia). Allenatore: Atzori.

Arbitro: Nasca di Bari.

Marcatori: 37′ Dalla Bona (C), 40′ pt rig. e 9′ st rig. Viola (R).

Note- Ammoniti: Scardina (C), Viola (R), e Gorini (C. Espulsi: Colombo (R), per doppia ammonizione. Recupero: 1′ pt ,4′ st.

SERIE B 2011-2012, 19^ giornata di andata(10/12/2011)

Cittadella-Reggina 3-2

Cittadella: Cordaz, Martinelli, Pellizzer, Gorini, Marchesan, Vitofrancesco (12’ st Di Carmine), Busellato (27’ st Branzani), Schiavon, Di Roberto, Maah, Job (12’ st Bellazzini). A disposizione: Pierobon, Scardina, Carra, Martinago. Allenatore: Foscarini.

Reggina: P. Marino, Colombo, Cosenza, Emerson, Rizzato, Rizzo, Castiglia, Ragusa, Missiroli (31’ st Sarno), Campagnacci (24’ st A. Marino), Ceravolo (21’ st Bonazzoli). A disposizione: Kovacsik, Barillà, Bini, De Rose. Allenatore: Breda.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Marcatori: 5′ pt rig. Di Roberto (C), 26′ pt Rizzo (R), 8′ st Campagnacci (R), 13′ st Maah (C), 41′ st Di Carmine (C).

Note- Spettatori 3.000 circa, con un centinaio di sostenitori reggini sistemati in gradinata. Ammoniti Rizzo (R), Castiglia (R), Colombo (R). Recupero: 1′ pt; 4′ st.

SERIE B 2012-2013, 4^ giornata di ritorno (4/5/2013)

Cittadella-Reggina 1-2

Cittadella: Cordaz; Sosa, Coly, Gasparetto; Ciancio (40′ st Di Roberto), Vitofrancesco (24′ st Paolucci), Baselli, Schiavon, De Vito; Di Nardo, Di Carmine. A disposizione: Pierobon, Biraghi Minesso, Busellato, Giannetti. Allenatore: Foscarini.

Reggina: Baiocco: Adejo, Ely (14′ st Fischnaller), Bergamelli; Antonazzo, Hetemaj, Colucci (43′ st Armellino), Barillà (28′ st Campagnacci), Rizzato; Di Michele, Gerardi. A disposizione: Facchin, Di Bari, D’Alessandro, Bombagi. Allenatore: Pillon.

Arbitro: Nasca di Bari.

Marcatori: 7′ pt Di Nardo (C), 29′ st Gerardi (R), 44′ st Campagnacci (R).

Note- Spettatori 2.500 circa, con una cinquantina di supporters reggini sistemati in curva nord. Ammoniti: Di Michele (R), Gerardi (R), Campagnacci (R), Baselli (C), Cordaz (C). Recupero: 1′ pt; 5′ st.

CITTADELLA-REGGINA 0-0

Cittadella: Di Gennaro; Pellizzer, Gasparetto, Marino; Colombo, Pecorini, Busellato (72′ La Camera), De Leidi (54′ Di Roberto), Alborno; Coralli, Perez (83′ Minesso). A disposizione: Pierobon, Dumitru, Sosa, Pugliese. Allenatore: Foscarini

Reggina: Benassi; Adejo, Lucioni, Ipsa, Foglio; Dall’Oglio, Strasser, De Rose, Sbaffo; Di Michele, Cocco (68′ Gerardi). Adisposizione: Licastro, Maicon, Fischnaller, Louzada, Colucci, Di Lorenzo, Gentili, Falco. Allenatore: Castori (squalificato, in panchina Jozic).

Arbitro: Di Paolo di Avezzano.

Note-Spettatori 2.000 circa, con una cinquantina di supporters reggini sistemati in curva nord. Ammoniti: La Camera, Gasparetto (C), Strasser, Adejo (R). Angoli: 3-5. Recupero: 0′ pt; 2′ st.

CITTADELLA-REGGINA 1-1

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Gargiulo, Pavan, Proia (85′ Branca); D’Urso (68′ Vita); Beretta (85′ Ogunseye), Tsadjout (74′ Tavernelli). A disposizione: Petre, Maniero, Perticone, Benedetti, Iori, Rosafio, Frare, Mastrantonio. Allenatore: Venturato.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Micovschi (72′ Bellomo), Edera (87′ Rivas), Situm (87′ Liotti); Montalto (87′ Denis). A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Lakicevic, Loiacono, Chierico, Crimi, Orji. Allenatore: Baroni.

Marcatori: 46′ Beretta (C), 59′ Bianchi (R)

Arbitro: Federico Dionisi de L’Aquila (Andrea Tardino di Milano e Tarcisio Villa di Rimini). IV ufficiale: Alberto Santoro di Messina.

Note – Ammoniti: Adorni (C), Camigliano (C), Stavropoulos (R), Calci d’angolo: 4-8. Recupero: 2’pt; 3’st.

SANTO ROMEO