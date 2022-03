Giornata numero 29 del campionato di serie B, al Granillo in campo Reggina e Perugia, con gli umbri alla ricerca di punti playoff e gli amaranto che vogliono blindare la salvezza. Fischio d’inizio alle ore 14, segui il LIVE su RNP.

TRIPLICE FISCHIO DI RAPUANO. Finisce 0-1 al Granillo il match tra Reggina e Perugia, decisiva la rete di Burrai nei minuti finali del secondo tempo.

93′ Ultimo cambio anche per la Reggina: Stellone si gioca il tutto per tutto e manda in campo Kupisz, fuori Crisetig.

91′ GOL PERUGIA! Punizione perfetta di Burrai che sorprende Micai con una sassata che si infila sotto la traversa. 0-1 per il Perugia quando mancano 4 minuti alla fine del match.

90+’ Concessi 5 minuti di recupero dal direttore di gara.

85′ Azione prolungata del Perugia che libera al tiro Carretta. Il suo sinistro è debole ed è facile preda di Micai.

81′ Ultima sostituzione per il Perugia: fuori De Luca, al suo posto dentro Carretta

80′ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo per il neoentrato Nicolò Bianchi

77′ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo per Thiago Cionek

74′ Sostituzione per la Reggina: finisce la partita di Hetemaj, al suo posto dentro Bianchi. Cambio anche per Alvini che manda in campo Ferrarini, fuori Falzerano.

71′ ALTRA OCCASIONE PER LA REGGINA! Secondo intervento decisivo di Chichizola che nega la gioia del gol a Cionek, bravo ad anticipare tutti di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

70′ OCCASIONE REGGINA! Folorunsho serve centralmente Tumminello che difende palla e calcia da terra col sinistro. Chichizola è reattivo e si oppone deviando in corner.

64′ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo per Marco Tumminello

62′ Doppia sostituzione per il Perugia: dentro Santoro e Lisi, fuori Olivieri e Beghetto

61′ Occasione clamorosa del Perugia! Lancio lungo di Dell’Orco con Micai che sbaglia l’uscita e manca l’appuntamento con la sfera: a porta completamente sguarnita Olivieri si divora il gol dello 0-1.

56′ Triplo cambio per la Reggina: fuori Lombardi, Bellomo e Montalto, dentro Adjapong, Tumminello e Rivas

54′ AMMONIZIONE REGGINA: cartellino giallo per Lorenzo Crisetig

53′ Incursione centrale di Folorunsho che serve Bellomo sulla sinistra. Il fantasista barese prova il tiro a giro ma la palla finisce altissima sopra la traversa di Chichizola.

48′ Subito Reggina in avanti con Montalto che prova ad impensierire Chichizola. Il mancino dell’ex Bari però però finisce sull’esterno della rete.

Comincia il secondo tempo di REGGINA-PERUGIA!

Sostituzione per il Perugia: Alvini manda in campo Ryder Matos, fuori Christian D’Urso

Duplice fischio di Rapuano! Finisce il primo tempo di Reggina-Perugia, risultato ancora fermo sullo 0-0.

45+’ Concessi 2 minuti di recupero!

41′ Amione in tackle su Olivieri. I due restano a terra dopo lo scontro ma per Rapuano si può proseguire.

38′ AMMONIZIONE PERUGIA: cartellino giallo per Burrai.

30′ Proteste da parte del Perugia per un contatto in area di rigore tra Folorunsho e D’Urso. Il direttore di gara è vicino all’azione e lascia proseguire.

28′ Calcio di punizione per il Perugia con Burrai che prova la conclusione dai 35 metri. Il pallone rimbalza davanti a Micai che è attento e devia in angolo.

24′ AMMONIZIONE PERUGIA: cartellino giallo per Christian D’Urso

19′ Prova a rendersi pericolosa la Reggina sugli sviluppi di un corner con Amione. Il difensore amaranto stacca più alto di tutti ma la sua conclusione è debole e Chichiziola alza la sfera sopra la traversa.

15′ Calcio di punizione per la Reggina con Di Chiara che calcia direttamente sulla barriera, colpendo in pieno volto De Luca. L’attaccante rimane a terra e c’è l’ingresso dei sanitari per verificare le sue condizioni.

9′ Primo acuto della Reggina con Lombardi che ci prova dalla distanza. Il suo destro però viene deviato e non impensierisce Chichizola.

7′ Gioco fermo per alcuni minuti con Di Chiara fermo a terra a causa di uno scontro con Olivieri. Nulla di grave per il difensore amaranto che si rialza e può proseguire la gara.

3′ Retropassaggio leggermente corto di Cionek per Micai che è costretto a uscire dalla propria area per rinviare. In agguato c’era De Luca.

PARTITI! INIZIA REGGINA-PERUGIA!

Squadre sul terreno di gioco, manca pochissimo all’inizio della gara!

Le formazioni ufficiali:

Reggina (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Lombardi; Bellomo, Montalto. A disposizione: Aglietti, Turati, Adjapong, Franco, Loiacono, Stavropoulos, Bianchi, Ejjaki, Kupisz, Rivas, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Burrai, Beghetto; D’Urso; Olivieri, De Luca. A disposizione: Moro, Zaccano, Matos, Ghion, Curado, Santoro, Ferrarini, Zanandrea, Lisi. Allenatore: Alvini.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti: Marco Scatragli di Arezzo e Alessio Saccenti di Modena. IV ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia.VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. A-VAR: Vito Mastrodonato di Molfetta.

SANTO ROMEO