I Top&Flop di Reggina-Perugia: male Micai, Giraudo certezza in difesa

Termina 0-1 il match del Granillo tra Reggina e Perugia. Decisiva la rete su punizione nella ripresa di Burrai che regala tre punti capitali al Perugia per la corsa Playoff. Resta invece a 39 punti la squadra di Stellone che vede interrompersi la propria striscia di quattro vittorie casalinghe. Di seguito i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Giraudo – Si conferma uno dei migliori acquisti del mercato di gennaio offrendo l’ennesima prestazione di livello da quando veste la maglia della Reggina. Spinge meno del solito in fase offensiva, ma si contraddistingue per l’ottimo lavoro difensivo con alcune coperture decisive.

Burrai – E’ il più pericoloso dei suoi nel primo tempo, nei minuti finali decide la gara con una perla su calcio piazzato sulla quale Micai non può nulla. Con il suo gol regala la vittoria al Perugia e si guadagna il titolo di MVP di giornata.

FLOP

Micai – L’estremo difensore amaranto è attento e reattivo quando viene chiamato in causa nella prima frazione. Calcola male il tempo d’uscita e rischia invece di rovinare la sua partita al minuto 61′ mancando l’appuntamento con il pallone, per sua fortuna Olivieri manda a lato. Incolpevole in occasione del gol di Burrai.

Olivieri – Se l’uscita di Micai è decisamente sbagliata, l’errore dell’attaccante biancorosso a porta completamente sguarnita ha del clamoroso. Olivieri calcia fuori tra l’incredulità generale, venendo sostituito da Alvini poco dopo.

SANTO ROMEO