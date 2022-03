Reggina, Stellone vicino alla panchina numero 100 in B

Domani contro il Perugia il tecnico della Reggina, Roberto Stellone, raggiungerà il traguardo delle 100 panchina in serie B considerando la sola regular season. il tecnico romano in carriera ha allenato “Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Reggina in cadetteria, con debutto assoluto il 30 agosto 2014, Frosinone-Brescia 1-0. Bilancio: 44 vittorie, 30 pareggi e 25 sconfitte e la promozione in A col Frosinone (prima storica del sodalizio ciociaro dalla B alla A, 2014/15)”.

fonte: Footballdata/ Lega B