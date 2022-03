Reggina, Stellone: “Menez non ci sarà nelle prossime partite”

Tegola per la Reggina. Menez si ferma per un problema muscolare. Lo ha annunciato il tecnico Roberto Stellone in conferenza stampa pre Reggina-Perugia.

Le parole di Stellone: “Menez ha avuto un problema muscolare, per le prossime tre partite sicuramente non ci sarà. Recuperiamo Cionek, Stavropoulos e Rivas, uno dei tre giocherà. Sono ancora out Aya, Denis e Lakicevic. Cambierò 4,5 giocatori in vista della gara di martedì a Cittadella e delle tre partite in una settimana. Non sono bocciature ma continua la rotazione specialmente adesso che quasi tutto l’organico è a disposizione. Affrontiamo una squadra che in trasferta ha un ottimo ruolino, una difesa che prende pochi gol. Dobbiamo fare punti per avvicinarci alla salvezza matematica. Può essere una gara simile a quella contro il Pisa, noi dobbiamo essere sempre equilibrati in tutte le zone del campo. Loro hanno calciatori veloci e dobbiamo cercare di dare continuità di risultati”.