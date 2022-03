Reggina-Perugia, la probabile formazione amaranto: dubbio in attacco

Il tecnico della Reggina, Roberto Stellone, ha annunciato alcuni cambi rispetto alla gara di Parma. Rientrerà dal primo minuto Cionek in difesa, mentre restano i dubbi sulle corsie esterne e per il ruolo di attaccante vista la defezione di Menez. Conferma per Montalto. Potrebbe essere avanzato Folorunsho al suo fianco oppure essere schierato Lombardi dal primo minuto. Probabile formazione Reggina (3-5-2): Micai, Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Kupisz; Lombardi, Montalto. All. Stellone