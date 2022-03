Ultime News

Il tecnico della Reggina, Roberto Stellone, ha annunciato alcuni cambi rispetto alla gara di Parma. Rientrerà dal primo minuto Cionek in difesa, mentre restano i dubbi sulle corsie esterne e per il ruolo di attaccante vista la...

Nel Perugia il tecnico Alvini dovrà rinunciare a Kouan squalificato e Rosi infortunato. Ballottaggio tra Lisi e Beghetto a sinistra e tra Olivieri e Matos in attacco per supportare De Luca. Probabile formazione Perugia (3-5-2):...

Reggina

Quella in programma domani pomeriggio alle 14 sarà la diciassettesima edizione del match tra Reggina e Perugia. Al Granillo le due formazioni si sono divise la posta in palio in ben 8 occasioni, con 4 vittorie per parte. La...