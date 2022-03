Reggina-Perugia, i precedenti: ultimo incrocio nel 2004, in campo anche Stellone

Quella in programma domani pomeriggio alle 14 sarà la diciassettesima edizione del match tra Reggina e Perugia. Al Granillo le due formazioni si sono divise la posta in palio in ben 8 occasioni, con 4 vittorie per parte. La prima vittoria amaranto è datata 22 marzo 1970 (Reggina-Perugia 1-0, gol di Pirola), mentre l’ultimo successo tra le mura amiche risale al 2 febbraio 2003, con la Reggina che riuscì a superare i biancorossi per 3-1 con la reti di Cozza, Bonazzoli e Di Michele.

L’ultimo precedente risale invece alla stagione 2003/2004, il 22 febbraio 2004: nella ripresa Cozza rispose alla rete realizzata nel primo tempo da Zé Maria, ma la squadra allenata allora da Giancarlo Camolese fu costretta ad alzare bandiera bianca nel finale di gara: al minuto 91’ infatti, Hubner siglò la rete del definitivo 1-2 per il Perugia, gelando il Granillo e condannando i padroni di casa alla sconfitta. In campo per la Reggina c’era anche Roberto Stellone, attuale tecnico degli amaranto.

Di seguito i marcatori e i precedenti ufficiali tra Reggina e Perugia:

28 aprile 1968 – REGGINA-PERUGIA 1-1 (serie B)

23 marzo 1969 – REGGINA-PERUGIA 0-0 (serie B)

22 marzo 1970 – REGGINA-PERUGIA 1-0 (Pirola) (serie B)

29 novembre 1970 – REGGINA-PERUGIA 1-1 (Lombardo) (serie B)

21 maggio 1972 – REGGINA-PERUGIA 0-0 (serie B)

11 marzo 1973 – REGGINA-PERUGIA 0-0 (serie B)

27 gennaio 1974 – REGGINA-PERUGIA 0-0 (serie B)

10 maggio 1992 – REGGINA-PERUGIA 1-0 (De Vincenzo) (serie C1)

21 marzo 1993 – REGGINA-PERUGIA 0-1 (serie C1)

31 ottobre 1993 – REGGINA-PERUGIA 1-1 (Mollica) (serie C1)

29 ottobre 1995 – REGGINA-PERUGIA 1-0 (Aglietti) (serie B)

12 ottobre 1997 – REGGINA-PERUGIA 0-1 (serie B)

19 febbraio 2000 – REGGINA-PERUGIA 1-1 (Baronio) (serie A)

28 gennaio 2001 – REGGINA-PERUGIA 0-2 (serie A)

2 febbraio 2003 – REGGINA-PERUGIA 3-1 (Di Michele, Cozza, Bonazzoli) (serie A)

22 febbraio 2004 – REGGINA-PERUGIA 1-2 (Cozza) (serie A)

SANTO ROMEO