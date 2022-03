Reggina, buone notizie dall’infermeria: due giocatori vicini al recupero

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, si svuota lentamente l’infermeria in casa Reggina. Dopo il ritorno di Lombardi ed Ejjaki, già convocati per la gara di Parma, altri due calciatori sarebbero vicini al rientro in campo. Si tratta del difensore Thiago Cionek e dell’esterno offensivo Rigoberto Rivas, entrambi pare si siano già aggregati al gruppo per gli allenamenti al centro sportivo Sant’Agata e potrebbero essere disponibili per i prossimi impegni amaranto. Da valutare, chiaramente, la loro condizione fisica dopo il lungo stop, specialmente per quanto riguarda l’honduregno fermo dalla gara della Reggina contro il Brescia.