Cittadella-Reggina, al via la prevendita per il settore ospiti

E’ attiva la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti del Piercesare Tombolato di Cittadella in occasione di Cittadella-Reggina, in programma martedì 15 marzo alle ore 18:30 e valevole per la trentesima giornata del campionato di serie BKT. La capienza è fissata a 858 posti.

Sarà possibile acquistare i tagliandi sia Online, sul sito di TicketOne, che presso i punti vendita TicketOne abilitati su tutto il territorio nazionale. La prevendita scadrà lunedì 14 marzo, alle ore 19:00. Il prezzo stabilito è € 12,50 + € 1,50 (diritto di prevendita).

Per quanto riguarda i punti vendita autorizzati sul territorio di Reggio Calabria, segnaliamo BCenters – Via Sbarre Centrali, 260/b-. Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).