Reggina, la cura Stellone funziona: girone di ritorno da zona Playoff

Quando siamo ormai giunti alla ventottesima giornata di campionato, la Reggina occupa l’undicesima posizione in classifica con quattordici lunghezze di vantaggio dalla zona playout e una salvezza virtualmente acquisita. Un cammino altalenante quello degli amaranto, condizionato pesantemente dai numerosi risultati negativi arrivati tra novembre e febbraio (8 sconfitte e un solo pareggio contro il Como). Nella seconda parte di stagione però, la squadra ha invertito decisamente la rotta, come certificato dai numeri e dalla classifica parziale del girone di ritorno: in questa speciale graduatoria, la società di Via delle Industrie occupa momentaneamente il terzo posto con 16 punti, a pari merito con il Monza. Prima posizione per il Lecce dell’ex tecnico Marco Baroni (19), segue invece la Cremonese con 18 punti.

Il principale artefice del cambio di passo della Reggina rispetto all’ultimo periodo è sicuramente Roberto Stellone. Dal suo arrivo sulla panchina amaranto, la squadra ha ottenuto un pareggio, 2 sconfitte e ben 5 vittorie, con una media di 2.00 punti per partita, 11 gol fatti e 8 subiti. Un’inversione evidente non solo nelle statistiche, resa possibile dall’accurato lavoro del tecnico e del suo staff, in particolar modo sulla mentalità e sulla condizione fisica dell’intero organico.

Di seguito, la classifica completa di serie B nel girone di ritorno:

Lecce 19 Cremonese 18 Monza 16 Reggina 16 Brescia 14 Perugia 14 Ascoli 14 Pisa 14 Frosinone 14 Vicenza 14 Cittadella 13 Benevento 12 Parma 11 Ternana 11 Como 11 Spal 10 Alessandria 8 Cosenza 7 Crotone 5 Pordenone 4

SANTO ROMEO