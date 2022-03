I Top&Flop di Parma-Reggina: Hetemaj superficiale, Vazquez sopra la media

Termina 1-1 il match del “Tardini” tra Parma e Reggina. Gli amaranto reagiscono nella ripresa e rispondono al goal di Brunetta, riuscendo a strappare un pari con la rete del neoentrato Lombardi, che spiazza Buffon grazie alla sfortunata complicità di Cobbaut. Di seguito i Top&Flop del match secondo RNP:

TOP

Di Chiara – Si conferma giocatore fondamentale per questa squadra, nonché uno dei più in forma. Schierato nuovamente come difensore esterno nel terzetto difensivo, si rivela devastante in fase offensiva con i suoi inserimenti. Proprio da una sua sovrapposizione nasce al minuto 65′ il goal di Lombardi , che capitalizza al meglio l’ottimo assist dalla sinistra del compagno. Unica macchia della sua gara la troppa leggerezza nella marcatura di Simy, dove Di Chiara paga in maniera eccessiva la fisicità dell’avversario.

Vazquez – Contro la Reggina “El Mudo” non trova la via della rete, ma dimostra ancora una volta di essere un giocatore di categoria superiore. Disegna calcio, guadagna numerosi falli ed è decisivo in fase di rifinitura. Propizia l’azione che porta al gol di Brunetta con un preciso cross dalla sinistra.

FLOP

Hetemaj – Il centrocampista finlandese pecca di superficialità in occasione del goal del Parma, con Vazquez che è abile a superarlo e mettere in mezzo il cross per la testa di Simy. Nel primo tempo rischia di lasciare in 10 la squadra per un entrata ingenua ed inutile ai danni di Vazquez, continuando a protestare in maniera eccessiva dopo il fallo.

Cobbaut – Nel complesso il difensore del Parma non gioca una bruttissima gara, ma la sfortunata deviazione che regala l’1-1 alla Reggina gli vale di diritto un posto tra i flop di giornata.

SANTO ROMEO