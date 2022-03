Reggina, Taibi: “Stellone sta facendo un ottimo lavoro. Playoff? Pensiamo alla salvezza”

Al termine del match tra Parma e Reggina, terminato 1-1, il direttore sportivo del club amaranto Massimo Taibi è intervenuto ai microfoni di RegginaTV, Queste le sue dichiarazioni:

OBIETTIVI E STELLONE– “Siamo vicini alla quota salvezza, ma ancora non abbiamo la sicurezza matematica. Prima salviamoci, poi potremo pensare a guardare in alto verso altri obiettivi. Stellone sta facendo un ottimo lavoro, è riuscito a rimettere in carreggiata la squadra dopo un periodo negativo e tanti giocatori si stanno esprimendo al meglio sotto la guida del mister.”

AMIONE – “E’ un giocatore molto forte e di prospettiva. Conosciamo le sue qualità e aspettavamo solo il momento giusto per lanciarlo. Sta dimostrando di essere un giovane di talento e sicuramente l’arrivo di Stellone ha inciso sulle sue prestazioni.”

PRESIDENTE GALLO – “Il presidente l’ho sentito ieri, non sta attraversando un bel momento perché l’operazione non è stata cosa da poco. Gli dedichiamo questo periodo di risultati positivi e speriamo presto di poterlo ritrovare a Reggio”.