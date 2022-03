Reggina, problemi in difesa: out Aya, Loiacono in dubbio

Ancora problemi per Roberto Stellone. Il tecnico amaranto, infatti, deve fare i conti con una lista indisponibili che cresce invece che ridursi. Soprattutto in difesa ci sono nuovi problemi come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa. Si è fermato nuovamente Aya mentre è in dubbio anche Loiacono. In questo momento gli unici due difensori centrali disponibili sono Amione ed il giovane Franco.