Sono 22 i calciatori convocati da Roberto Stellone per la trasferta di Parma. Out il difensore Aya e Denis, mentre tornano tra i disponibili Ejjaki e Lombardi. Questo l’elenco dei convocati: Turati, Micai, Aglietti, Franco, Amione, Loiacono, Di Chiara, Adjapong, Giraudo, Crisetig, Kupisz, Bianchi, Hetemaj, Folorunsho, Cortinovis, Ejjaki, Bellomo, Montalto, Menez, Tumminello, Galabinov, Lombardi.

Ultime News

Reggina Parma-Reggina, i 25 convocati emiliani 04/03/2022 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Al termine dell’allenamento di rifinitura di oggi, Mister Giuseppe Iachini ha convocato per la gara contro la Reggina, in programma domani alle ore 14:00 allo Stadio Tardini di Parma e valida per la 28a giornata del campionato...