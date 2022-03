Reggina, Stellone: “Contro il Parma ci saranno cinque novità, affrontiamo una squadra in ripresa”

Alla vigilia del match contro il Parma, in programma domani alle 14:00, il tecnico amaranto Roberto Stellone ha fatto il punto della situazione in casa Reggina. Queste le sue dichiarazioni:

PARMA – “Affrontiamo una squadra forte, costruita per vincere il campionato, che ha avuto problemi ma che è in ripresa. È una squadra pratica e con tanta qualità davanti, con Iachini hanno cambiato modo di giocare, Vazquez e gli attaccanti sono le armi migliori. Al Tardini stanno facendo benissimo, nell’ultima gara hanno vinto 4-0.”

ORGANICO – “Abbiamo recuperato Lombardi e Ejjaki, ma non avremo Denis e Aya, quest’ultimo per un fastidio al flessore, l’argentino ha un problema al polpaccio. Loiacono verrà convocato, ma non partirà dall’inizio, non possiamo rischiare di perderlo. Abbiamo una rosa ampia che ci permetterà di mettere in campo una squadra competitiva, vogliamo fare più punti fuori casa“.

FORMAZIONE E OBIETTIVI – “Ci saranno cinque novità, non per bocciature, ma per dare fiato ad altri calciatori che hanno giocato di più. Al di là delle mie rotazioni, grande merito dei ragazzi che hanno affrontato con grande intelligenza questo periodo complesso con tante gare ravvicinate. Dopo Parma avremo una giornata di riposo, poi ci sarà la settimana tipo in vista della gara contro il Perugia, successivamente un altro infrasettimanale a Cittadella e poi il Cosenza: queste gare ci diranno quale può essere il nostro obiettivo stagionale. Se facciamo bene potremo certamente dare uno sguardo alle posizioni più in alto. Con il rientro degli infortunati, nelle prossime quattro gare capiremo cosa potremo puntare nel finale di campionato“.