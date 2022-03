Promozione B, il posticipo: per il Ravagnese tre passi verso la salvezza

Nel posticipo della ventiduesima giornata del Girone B di Promozione, il Ravagnese piega per 2-0 la Rombiolese, portandosi a +7 sulla zona playout. Un gol per tempo basta alla compagine reggina per prevalere sull’ultima della classe in grande forma in questo periodo. Apre le marcature Fava dopo pochi minuti di partita, raddoppia Tegano in avvio di ripresa.

PROMOZIONE, GIRONE B – 22^ giornata (02/03/2022)

Africo-San Giorgio 1-1

Bagnarese-Caraffa 0-1

Cinquefrondese-Gioiese 0-4

Compr. Capo Vaticano-Borgo Grecanico 2-1

Melicucco-Compr. Archi 2-0

Ravagnese-Rombiolese 2-0 (03/03)

San Gaetano Catanoso-Brancaleone 0-4

Sporting Catanzaro Lido-Vallata del Torbido 4-1

Classifica

52 Brancaleone

51 Gioiese

49 Sporting CZ Lido

45 Capo Vaticano

37 Caraffa

36 San Giorgio

28 Melicucco

28 Ravagnese

27 Cinquefrondese

25 Archi

22 Vallata del Torbido

21 San Gaetano Catanoso

21 Africo

19 Borgo Grecanico

15 Bagnarese

12 Rombiolese

Prossimo turno – 23^ giornata (06/03/2022)

Borgo Grecanico-Bagnarese

Brancaleone-Ravagnese

Caraffa-Sporting Catanzaro Lido

Compr. Archi-Africo

Gioiese-Melicucco

Rombiolese-Cinquefrondese

San Giorgio-Compr. Capo Vaticano

Vallata del Torbido-San Gaetano Catanoso