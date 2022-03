Reggina, Stellone: “Merito ai ragazzi per la vittoria, è una squadra che non ha più paura”

Il tecnico amaranto Roberto Stellone è intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Vicenza per commentare la vittoria della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE – Abbiamo creato diverse palle gol nel primo tempo, nel secondo tempo ci poteva essere un calo mentale, ma invece abbiamo realizzato la terza rete e potevamo fare anche il quarto. Nel finale abbiamo avuto problemi con Loiacono, Amione e lo stesso Aya in panchina. Al di là del modulo, abbiamo interpretato bene la partita. Devo fare i complimenti a tutti, hanno fatto tutti una prestazione fantastica, tutti hanno fatto quello che dovevano fare. Rispetto a a quando sono arrivato a Reggio oggi c’è una squadra che non ha paura, se oggi abbiamo messo in fila questi risultati, il merito va ai ragazzi, ci hanno messo impegno e sacrificio, non è facile avere queste risposte importanti: abbiamo un gruppo sano e intelligente”.

PARTITA DEI SINGOLI – “Oggi mi serviva Bianchi davanti alla difesa per bloccare Da Cruz, ma tutti hanno fatto bene. La paura era che si potesse sottovalutare l’avversario dopo Pisa, ma non è stato così. I quinti con piede invertito? Danno una soluzione in più su tiro e cross. Menez? Ci mette grande voglia e applicazione, ora che sta segnando è subentrata la fiducia. A volte risolve da solo le gare, ha fatto un gol non semplice. Ora deve continuare così, c’è fisicamente e mentalmente. Galabinov ha fatto una partita di sacrificio, ha tenuto più palla rispetto alle gare precedenti. Deve crescere di condizione, non è facile per un calciatore della sua stacca giocare poco. Sta giocando e ha fatto un’ottima gara”.

PROSSIMA SFIDA – “Dobbiamo continuare con la stessa mentalità anche a Parma, farò ancora delle rotazioni. Dobbiamo dare continuità e dare di più di quello che abbiamo fatto fuori casa, perché a Terni e Frosinone non abbiamo fatto bene. Bisogna pensare che è ancora lunga e toglierci definitivamente dalla lotta alla salvezza. Al Tardini sarà una partita difficilissima, cercheranno di tirarsi fuori dall’attuale posizione, servirà giusto coraggio e determinazione“.