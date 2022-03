I Top di Reggina-Vicenza: Di Chiara imprescindibile, Menez non si ferma più

Termina 3-1 il match di campionato tra Reggina e Vicenza. Decisive le reti di Galabinov, Menez e la prima rete stagonale di Cortinovis, serve a poco invece il gol realizzato nel finale da Padella per i biancorossi. Seconda vittoria consecutiva degli amaranto che volano a 38 punti in classifica. Di seguito, i Top della gara secondo RNP:

Menez – Continua a brillare e ad incantare i tifosi del Granillo. Houdini è rinato sotto la guida tecnica di Roberto Stellone, come certificato dal terzo gol consecutivo in casa. Nonostante la rete del 2-0 nasca da un’evidente disattenzione dei due centrali vicentini rimane di altissimo livello la giocata di Menez, che disorienta gli avversari con un pregevole gioco di gambe e infila Contini con un destro preciso all’angolino. Unica macchia della sua partita un lezioso colpo di tacco che per poco non causa la rete del Vicenza.

Di Chiara – Ormai una presenza fissa della rubrica Top targata RNP. Giocatore imprescindibile per tutti gli allenatori passati da Reggio Calabria in questa stagione, l’esterno amaranto è diventato un punto di forza nel ruolo atipico di centrale sinistro nella difesa a tre. Non sbaglia praticamente nulla in fase di copertura, nota di merito per il salvataggio sul colpo di testa di Teodorczyk.

Galabinov – Una partita decisamente non semplice per il centravanti bulgaro, ancora non al top della forma. I compagni lo servono principalmente spalle alla porta e questo gli complica la vita, ma la sua freddezza dagli undici metri e l’ottima sponda per Menez in occasione del secondo gol amaranto gli valgono un posto tra i Top di giornata.

SANTO ROMEO