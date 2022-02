Reggina-Pisa, la probabile formazione amaranto: ritorna Folorunsho

In attacco favorita la coppia Menez-Montalto

Scelte quasi obbligate per Stellone che contro il Pisa dovrà fare a meno di otto indisponibili. A centrocampo dovrebbe tornare Folorunsho, mentre in attacco Menez e Montalto favoriti su Galabinov. Probabile formazione Reggina (3-5-2): Turati, Amione, Aya, Di Chiara; Kupisz, Crisetig, Folorunsho, Hetemaj, Giraudo; Menez, Montalto. All. Stellone