Ex Reggina, Barillà rimane in serie B: ha firmato con l’Alessandria!

Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato insistentemente alla Pistoiese, ma alla fine l’ex Reggina Antonino Barillà rimarrà in cadetteria. Attraverso un comunicato diramato sui propri canali ufficiali infatti, l’Alessandria ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista svincolatosi a gennaio dal Monza. Di seguito, la nota ufficiale del club:

“Trentatreenne centrocampista, con 437 presenze in carriera, di cui 342 in B e 38 gol: questo l’identikit di Antonino Barilla’, di cui l’Alessandria ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive fino al 30.6.2022. A Nino il benvenuto dell’Alessandria calcio e tutta la sua tifoseria.”

Per rinforzare la rosa a disposizione di mister Longo, il club piemontese ha ufficializzato nella giornata odierna anche l’arrivo del difensore Lorenzo Ariaudo, anch’egli svincolato. Il comunicato: “Nuovo arrivo in difesa per i Grigi con l’ingaggio di Lorenzo Ariaudo, di cui l’Alessandria ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive fino al 30.6.2022.

Ariaudo, 32 anni, 308 partite in carriera e 10 gol, cresciuto nel vivaio della Juventus, è stato protagonista con Moreno Longo della promozione del Frosinone in A nel 2017/18.

A lui va il benvenuto dell’Alessandria Calcio e di tutta la tifoseria Grigia.”

SANTO ROMEO