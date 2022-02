Promozione, recuperi: poker del Borgo, San Gaetano battuto dallo Sporting

Si sono disputati due recuperi del Girone B di Promozione, allineando quasi per intero il torneo con tutte le squadre a quota 19 partite giocate, fatta eccezione per San Giorgio e Vallata del Torbido, le quali saranno protagoniste dell’ultimo incontro da recuperare. Il Vallata del Torbido era però indietro di due incontri, il primo dei quali è andato in scena ieri in casa del Borgo Grecanico, in un delicato scontro diretto in zona playout; la compagine melitese ha prevalso in maniera netta nel punteggio, con un 4-0 firmato da Irastorza nel primo tempo, Obinna su rigore a metà ripresa e la doppietta di Monterosso realizzata al 90′ e nel recupero. Il Borgo lascia il penultimo posto alla Bagnarese, agganciando il San Gaetano, battuto per 2-0 a Catanzaro dallo Sporting, tornato al secondo posto a -1 dalla Gioiese: la squadra di Pisano sblocca il match all’ora di gioco con Folino, chiudendolo in maniera definitiva solamente a ridosso del 90′ con l’ennesima marcatura di Giglio.

Classifica

44 Gioiese

43 Brancaleone

43 Sporting CZ Lido

36 Capo Vaticano

34 Caraffa

31 San Giorgio*

27 Cinquefrondese

22 Archi

21 Ravagnese

21 Melicucco

18 Borgo Grecanico

18 San Gaetano Catanoso

16 Africo

16 Vallata del Torbido*

15 Bagnarese

12 Rombiolese

*una partita in meno



Prossimo turno – 20^ giornata (20/02/2022)

Africo-Caraffa

Bagnarese-Brancaleone

Capo Vaticano-Vallata del Torbido

Compr. Archi-Borgo Grecanico

Melicucco-San Giorgio

Ravagnese-Cinquefrondese

San Gaetano Catanoso-Gioiese

Sporting Catanzaro Lido-Rombiolese