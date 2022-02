Promozione, il recupero: Postorino firma il pari tra Bagnarese e San Gaetano

Si è giocato il recupero del secondo tempo del match del Girone B di Promozione tra Bagnarese e San Gaetano Catanoso, sospeso a suo tempo per infortunio dell’arbitro. Allora si era giunti al riposo sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa, a segno con Succes e Cotroneo, mentre per gli ospiti era andato in gol Mallimaci. Nei restanti 45′ giocati al Comunale di Bagnara, la compagine reggina guidata da mister Crea ha trovato il gol del pari firmato da Tonino Postorino, il quale ha così realizzato il definitivo 2-2 che consente al San Gaetano di portarsi a +3 sulle quattro formazioni in zona playout, tutte appaiate a quota 15, compresa adesso la stessa Bagnarese.

La nuova classifica dopo il recupero:

41 Gioiese

40 Brancaleone

40 Sporting CZ Lido*

36 Capo Vaticano

33 Caraffa

28 San Giorgio*

24 Cinquefrondese

21 Ravagnese

21 Archi

18 Melicucco

18 San Gaetano Catanoso*

15 Bagnarese

15 Borgo Grecanico*

15 Africo

15 Vallata del Torbido**

9 Rombiolese

*una partita in meno

**due partite in meno