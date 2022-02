Reggina, nel weekend in campo le giovanili: il programma

Torneranno in campo nel weekend le selezioni nazionali giovanili della Reggina, impegnate nei confronti con Napoli, Cosenza e Frosinone. Nella mattinata di sabato, le formazioni U15 e U16 ospiteranno il club partenopeo presso il Centro Sportivo Sant’Agata, mentre nel pomeriggio della stessa giornata, la Primavera sarà impegnata in quel di Cosenza per il derby di categoria con i rossoblu. L’indomani, invece, sarà la volta dell’U17, la quale riceverà i pari età del Frosinone. Di seguito, il programma del completo:

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 2ª GIORNATA DI RITORNO

Cosenza-Reggina, sabato 5 febbraio 2022, ore 14:30 – Stadio Di Magro – Montalto Uffugo (CS)

UNDER 17 GIRONE C, 5ª GIORNATA DI RITORNO

Reggina-Frosinone, domenica 6 febbraio 2022, ore 11:00 – C.S. Sant’Agata (Reggio Calabria)

UNDER 16 GIRONE D, 2ª GIORNATA DI RITORNO

Reggina-Napoli, sabato 5 febbraio 2022, ore 13:00 – C.S. Sant’Agata (Reggio Calabria)

UNDER 15 GIRONE D, 2ª GIORNATA DI RITORNO

Reggina-Napoli, sabato 5 febbraio 2022, ore 11:00 – C.S. Sant’Agata (Reggio Calabria)