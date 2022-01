Sirene dalla Serie A per Rivas: contatti in corso tra il Cagliari e la Reggina

Anche il Cagliari si inserisce nella corsa per Rigoberto Rivas. Il nome dell’honduregno rimane al centro delle attenzioni di diverse società della massima serie: in questi ultimi giorni l’esterno amaranto è stato accostato in maniera insistente alla Sampdoria e all’Udinese, ma secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttocagliari.net, su di lui ci sarebbe da registrare anche il forte interesse del club sardo.

Il Cagliari avrebbe proposto uno scambio di prestiti inserendo Ladinetti nell’affare, ma gli amaranto vorrebbero cedere Rivas esclusivamente a titolo definitivo. In caso di buona riuscita dell’operazione, non è da escludere la possibilità che il giocatore possa rimanere in prestito alla Reggina fino a giugno.

SANTO ROMEO