Calciomercato Reggina: tre squadre di C su Laribi, riflessioni in corso

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, ci sarebbero tre società di serie C ad aver avanzato interesse per Karim Laribi. “Sono – scrive Gazzetta del Sud – Pescara, Virtus Entella e Triestina. Gli abruzzesi appaiono non solo i più convinti ma anche la meta “preferita” dell’ex Hellas Verona, consapevole di essere prematuramente giunto al termine della sua breve esperienza amaranto”. Riflessioni in corso da parte del calciatore.