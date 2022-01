Calciomercato Reggina: tre cessioni indispensabili prima di altri acquisti

Praticamente concluse le operazioni in entrata per Michael Folorunsho e Tomas Kupisz, adesso la Reggina deve pazientare. Per il club amaranto è indispensabile cedere tre over prima di poter andare a completare la propria campagna rafforzamenti. E’ fondamentale sia per ovvie ragioni di lista, con le caselle over già piene, sia per ottimizzare i costi di gestione. I tre calciatori che dovrebbero lasciare la Reggina sono Vasco Regini, Federico Ricci e Karim Laribi. Per Ricci è avviato il dialogo con l’Ascoli, mentre su Laribi ci sarebbe l’interesse di alcune compagini di C.