Reggina, crisi senza gol: in astinenza da 254 minuti

Un solo punto nelle ultime otto gare per la Reggina, arrivata al terzo allenatore stagionale. Roberto Stellone dovrà iniziare soprattutto dalla fase offensiva, visto che la compagine amaranto ha il peggior attacco del campionato (16 gol come Cosenza a Pordenone) e non va a segno da 254 minuti, dal gol di Rivas a Como.