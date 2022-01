Calciomercato Reggina: sprint per Folorunsho e Kupisz

Due affari in dirittura d'arrivo per il club amaranto

Si riapre concretamente la possibilità di un ritorno di Michael Folorunsho alla Reggina. Il centrocampista, in uscita da Pordenone, avrebbe già manifestato al Napoli la volontà di indossare nuovamente la maglia amaranto. La Reggina attende il via libera della società partenopea in queste ore, cresce la fiducia per un esito favorevole ed un ritorno di Folorunsho. Il club amaranto sarebbe vicino anche all’esterno offensivo Tomas Kupisz, 32 anni, anche lui in uscita dal Pordenone. I due colpi sarebbero vicini