Dall’impresa Frosinone ai dilettanti con l’Arezzo: la carriera di Stellone

La parabola discendente dell'allenatore romano: il doppio salto di categoria con il Frosinone, gli esoneri in cadetteria con Bari, Palermo ed Ascoli e infine la retrocessione in D con l'Arezzo nella stagione 2020/2021

Mancava solo l’ufficialità e adesso è arrivata: Roberto Stellone sarà il nuovo allenatore della Reggina, dopo il clamoroso e inaspettato esonero dell’ormai ex tecnico amaranto Domenico Toscano.

In veste di allenatore, il nome dell’ex attaccante amaranto (16 presenze e un gol nella stagione 2003-2004 con la Reggina) è legato indissolubilmente alla città e alla squadra del Frosinone. Stellone ha concluso la carriera da calciatore con i ciociari, intraprendendo poi quella da tecnico: prima nelle giovanili, poi l’occasione in Serie C, l’approdo in serie cadetta e nel 2015 la prima storica promozione in Serie A del club gialloblù.

In massima serie emergono le prime difficoltà per l’allenatore romano, che decide di lasciare la panchina in seguito alla retrocessione del club. Alla guida del Palermo il tecnico romano sfiora il ritorno in Serie A, svanito solo nella finale di ritorno dei playoff. Sfortunate le esperienze con Bari e Ascoli, fino alla retrocessione nei dilettanti con l’Arezzo nella passata stagione.

SANTO ROMEO