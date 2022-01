Reggina, Stellone verso la panchina: anche per lui è un ritorno

Ha giocato con la maglia amaranto in Serie A collezionando sedici presenze ed una rete

Dopo Alfredo Aglietti e Domenico Toscano, un altro ex calciatore amaranto è pronto a sedersi sulla panchina della Reggina. Con le dovute differenze. Roberto Stellone, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà a breve annunciato quale nuovo allenatore della compagine amaranto. Anche per lui si tratta di un ritorno visto che, da calciatore, ha indossato la maglia della Reggina sedici volte (siglando una rete) nella stagione 2003-2004 in Serie A.