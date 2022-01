Eccellenza, i recuperi: forfait del Gallico Catona, successi per Acri e Soriano

Si sono giocati alcuni recuperi delle ultime giornate del girone di andata di Eccellenza. Non si gioca Scalea-Gallico Catona poiché i reggini non si sono presentati al “Longobucco”: probabile la sconfitta a tavolino anche se, in tal caso, certamente il club presenterà ricorso. Negli altri due incontri disputati, colpo del Soriano che con un gol di Mercatante piega per 1-0 il Sersale, mentre Santamaria e Petrone dal dischetto fissano il 2-0 dell’Acri sulla Stilomonasterace.

Di seguito la classifica aggiornata con i risultati dei due incontri disputati.

Classifica

39 Locri*

29 Morrone*

27 Paolana

26 Reggiomediterranea*

23 Sersale

22 Soriano

20 Città di Acri

19 Gioiosa Jonica

18 Gallico Catona**

18 Scalea*

17 CotroneiCaccuri

16 Isola Capo Rizzuto

16 Stilomonasterace

14 Bovalinese*

11 Boca N. Melito*

6 Roccella

*una partita in meno

**due partite in meno