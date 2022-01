Calciomercato Reggina: Liotti verso Cosenza, Giraudo in amaranto

La Reggina dovrebbe essere pronta ad ufficializzare i primi due movimenti del calciomercato invernale.

Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, infatti, è chiusa la trattativa per il passaggio in prestito secco di Daniele Liotti al Cosenza. Il suo posto in amaranto sarà occupato da Federico Giraudo, attualmente alla Vis Pesaro, che dovrebbe arrivare alla Reggina con la formula del prestito con diritto di riscatto.