Ultime News

Novità importanti nel calciomercato di serie B, alcune delle quali riguardano indirettamente anche la Reggina. Il Pordenone ha ufficializzato l’arrivo in prestito dalla Fiorentina di Christian Dalle Mura, giovane difensore...

Dilettanti

Ben cinque partite dell’ultima giornata di andata in Eccellenza rinviate a causa di vari focolai di Covid-19, i recuperi sono per il momento fissati in data 16 gennaio mentre i turni del 9 e proprio del 16 sono stati...