Continuano ad emergere possibili obiettivi di mercato per la Reggina. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi, avrebbe sondato altri due calciatori per rinforzare l’organico....

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Reggina sarebbe pronta a chiudere il primo colpo di mercato in entrata. Stiamo parlando di Franco Orozco, esterno offensivo di proprietà del Lanus. Il classe 2002, accostato a...

Giorni intensi per il calciomercato amaranto. La Reggina si è posta come obiettivo primario quello di ottimizzare i costi, lasciando partire quei calciatori che non hanno pienamente convinto o che hanno trovato poco spazio. Il...