Calciomercato Reggina: Ciervo e Lucas Felippe sul taccuino di Taibi

Continuano ad emergere possibili obiettivi di mercato per la Reggina. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi, avrebbe sondato altri due calciatori per rinforzare l’organico. “Una ipotesi – si legge sulla Gazzetta del Sud – è quella del brasiliano Lucas Felippe (21) del Farense. Cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona, maglia con la quale ha esordito in Serie A, ha un campionato giocato da titolare con il Mantova in Serie C nel suo curriculum. Un calciatore molto tecnico che attualmente milita nel secondo campionato portoghese”. Il secondo nome è per la batteria degli esterni. Si tratta di “Riccardo Ciervo (19), calciatore con caratteristiche offensive di proprietà della Roma ma attualmente alla Sampdoria. Con i blucerchiati, in questa stagione, ha esordito in Serie A. Può giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra, se i liguri dovessero “liberarlo”, gli amaranto sarebbero in prima fila per l’ingaggio fino al termine della stagione”.

fonte: Gazzetta del Sud