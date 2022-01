Reggina, Taibi: “Ricci e Lakicevic non si muovono. Micai grande professionista”

Lunga ed approfondita intervista sull’edizione odierna della Gazzetta del Sud al direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi che ha parlato della sessione invernale del calciomercato. Questi alcuni passaggi dell’intervista:

Liotti – “Ci sono quattro squadre della Serie B che hanno mostrato molto interesse per lui, vedremo nei prossimi giorni”.

Celia e Tripaldelli – “Sono due giovani bravi, ma attualmente giocano nella Spal…”

Lakicevic – “No, lui non si muove”.

Micai – “Alessandro è un grande professionista che si allena con impegno e serietà, mai una parola fuori posto. È uno dei tre portieri attualmente in rosa, le scelte tecniche poi competono all’allenatore”.

Folorunsho – “È un giocatore del Pordenone, di proprietà del Napoli, in questo momento non è corretto parlare o cercare giocatori che non sono nostri e che non sappiamo ancora se siano cedibili”.

Ricci – “È un calciatore di grande qualità su cui puntiamo molto, insieme al tecnico, per questa seconda parte di stagione”.

Gavioli – “Almeno tre squadre di serie C sono interessate, è un ragazzo con qualità, ha bisogno di giocare con continuità”.

fonte: gazzetta del sud