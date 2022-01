Reggina, emergenza Covid: amaranto “senza” portieri

Sono venti i componenti del gruppo squadra della Reggina risultati positivi al Covid 19. Una situazione delicatissima, sia sotto l’aspetto sanitario che sportivo. Come spiegato dal General Manager del club Fabio De Lillo e dal direttore sportivo Massimo Taibi, infatti, solo una decina di calciatori hanno ripreso gli allenamenti al centro sportivo Sant’Agata agli ordini del tecnico Domenico Toscano. Taibi, ai microfoni di Reggina Tv, ha anche annunciato che “tutti e tre i portieri in rosa sono al momento indisponibili”.

In queste condizioni è veramente impossibile preparare la sfida contro il Brescia del 15 gennaio e pensare di scendere in campo. Si attende il prossimo giro di tamponi per monitorare l’evolversi della situazione.