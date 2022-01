Calciomercato Reggina, da Micai a Laribi: ecco chi può salutare

Giorni intensi per il calciomercato amaranto. La Reggina si è posta come obiettivo primario quello di ottimizzare i costi, lasciando partire quei calciatori che non hanno pienamente convinto o che hanno trovato poco spazio. Il direttore sportivo Massimo Taibi è al lavoro per concretizzare le prime uscite e, solo dopo, andare ad effettuare alcuni innesti, certamente profili under. Nel dettaglio potrebbe lasciare Reggio il portiere Alessandro Micai, anche se al momento non è sul mercato. In difesa probabili gli addii di Daniele Liotti (Cosenza o Alessandria) e Vasco Regini. A centrocampo dopo aver smaltito l’infortunio, il francese Ricardo Faty dovrebbe cercare nuove sfide, mentre sembra in uscita anche Karim Laribi. Non dovrebbe proseguire l’esperienza alla Reggina Jeremy Menez, per il quale si valutano possibili offerte dall’estero.