Reggina, PraticÃ²: ”Gallo va ringraziato per quello che ha fatto. Su Toscano mi pongo una domanda…”

Tre stagioni e mezza alla guida del Club amaranto. Mimmo Praticò torna a parlare di Reggina e lo fa ai microfoni della Gazzetta del Sud, dove esprime il suo pensiero circa il rendimento della squadra, il club ed il cambio di guida tecnica. Di seguito, le sue parole:

Alti e bassi- ”Nella prima parte del girone d’andata la Reggina ha tenuto un ritmo da promozione, poi è successo qualcosa che ha fatto precipitare la situazione. Solo chi vive le dinamiche interne allo spogliatoio è in grado di sapere cosa sia realmente accaduto. Mi auguro comunque che la compagine di Toscano si riprenda. Contro il Como ho intravisto segnali positivi”.

Gallo e il Club- ”In giro circolano tante voci che sono state prontamente smentite dalla società. Si è parlato di presunti problemi economici ma evidentemente erano solo insinuazioni perché altrimenti il club sarebbe stato penalizzato. Non c’è stato, infatti, alcun ritardo nel pagamento degli stipendi. Bisogna remare verso un’unica direzione stando accanto alla Reggina. Luca Gallo, che come tutti noi avrà pregi e difetti, non merita questi attacchi quotidiani. Le critiche destabilizzano l’ambiente. Va invece ringraziato per quello che ha fatto per la nostra città. Evidentemente qualcuno ha la memoria corta…”.

Da Aglietti a Toscano- ‘‘Mi è dispiaciuto per l’esonero di Alfredo che ha pagato per colpe non sue. Non discuto le qualità di mister Toscano, ma una domanda me la pongo. Perché è stato richiamato se nel dicembre del 2020 è stato esonerato? Forse si sono voluti coprire gli errori commessi da altri. Auguro a Mimmo, che conosco, di riportare la Reggina nelle posizioni che le competono”.