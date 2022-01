Reggina, Gazzetta del Sud: “Iacoponi obiettivo amaranto”

Secondo l’edizione online della Gazzetta del Sud la Reggina avrebbe chiesto al Parma il prestito di Daniele Iacoponi, classe 2022, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra. “Per lui una buona esperienza con l’Arezzo in serie C, mentre in questa stagione ha trovato poco spazio nel Parma che potrebbe girarlo in prestito alla Reggina fino al termine della stagione”.