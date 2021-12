Promozione – Tante novità dal mercato per il Ravagnese

Riceviamo e pubblichiamo

L’Asd Ravagnese Calcio è lieta di annunciare ufficialmente i nuovi calciatori arrivati nel corso del mercato di dicembre: hanno già fatto il loro esordio *Gaetano Cangeri* (attaccante classe 1992, già autore di 2 reti), *Andrea Colo* (gradito ritorno per il difensore classe 1991), *Consolato Praticò* (difensore classe 2003, in prestito dalla Reggiomediterranea) e *Giuseppe Silva* (centrocampista classe 1998 proveniente dall’Eccellenza laziale) mentre sono attesi in campo con il nuovo anno *Giovanni Tegano* (attaccante classe 1996, ex Archi e Villese) e l’ultimo colpo di mercato *Mirko Tripodi* (centrocampista classe 1987, ex Gioiese, Bagnarese, Palmese, Locri solo per citare alcune delle tante esperienze vissute sempre da protagonista). Il sodalizio del presidente Cilione dà il benvenuto a Gaetano, Andrea, Consolato, Giuseppe, Giovanni e Mirko augurando loro un brillante proseguimento della stagione con la maglia del Ravagnese.