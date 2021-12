Reggina-Alessandria, i precedenti al Granillo: 54 anni fa l’ultima sfida contro i grigiorossi in serie B

Bilancio favorevole agli amaranto nei precedenti, in serie B, tra Reggina e Alessandria, di fronte domenica sera alle ore 20:30 cinquantaquattro anni dopo l’ultima volta. Sono 2 i precedenti ufficiali in cadetteria al “Granillo”, con i padroni di casa che sono riusciti ad ottenere la vittoria in entrambe le occasioni. Il primo Reggina-Alessandria della storia risale al lontano 27 febbraio 1966: la Reggina riuscì a superare i grigiorossi grazie alle reti di Santonico, Ferrario, Rigotto e Camozzi. Inutile per gli ospiti la rete del momentaneo 3-1 firmata a ridosso dell’intervallo da Lojacono.

L’ultimo precedente in serie B risale invece al 15 gennaio 1967, 18^ giornata del girone d’andata della stagione calcistica 1966/1967. In quell’occasione Santonico siglò il gol del vantaggio per gli amaranto, mentre Ferrario realizzò nella ripresa la rete del definitivo 2-0. Al termine del campionato la Reggina riuscì a mantenere la categoria , mentre il 19esimo posto conquistato dall’Alessandria condannò i piemontesi alla retrocessione in serie C.

Di seguito i precedenti ufficiali tra Reggina ed Alessandria:

27 febbraio 1966 (stagione 1965/1966) – Reggina-Alessandria 4-1: Santonico 13′ (R), Ferrario 21′ (R), Rigotto 29′ (R), Lojacono 31′ (A), Camozzi 34′ (R)

15 gennaio 1967 (stagione 1966/1967) – Reggina-Alessandria 2-0: Santonico 20′, Ferrario 73′

SANTO ROMEO