Quindicesima giornata di campionato al ”Granillo” di Reggio Calabria, dove a partire dalle ore 20:30 si affronteranno Reggina e Ascoli. Segui la diretta testuale del match targata ReggioNelPallone.it.

REGGINA-ASCOLI 1-2 (2′ Sabiri, 35′ Montalto rig., 55′ Sabiri)

FISCHIO FINALE! L’ASCOLI ESPUGNA IL ”GRANILLO”, PER LA REGGINA E’ LA TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA. ARRIVANO FISCHI DA PARTE DEI TIFOSI AMARANTO

DOPPIA AMMONIZIONE ASCOLI- Giallo per Quaranta e De Paoli

Reggina in avanti per cercare disperatamente il goal del pareggio

Cinque minuti di recupero

90′ Denis! Altra occasione per la Reggina! Cross di Bellomo dalla destra e colpo di testa del Tanque, che non riesce a trovare la porta per questione di centimetri

87′ DOPPIA SOSTITUZIONE ASCOLI- Dentro Quaranta e De Paoli, fuori D’Orazio e Iliev

83′ Brivido Reggina! Regini si perde Sabiri, il quale entra in area ma, al momento del tiro, viene fermato da un gran recupero di Cionek

81′ Bellomo! Ci prova ancora il 10 amaranto, che raccoglie un pallone da fuori area e va al tiro in porta. Sfera che termina sul fondo

80′ Maistro si accentra e prova la conclusione in porta, facile presa di Turati

77′ SOSTITUZIONE REGGINA- Fuori Montalto, dentro Denis

77′ Galabinov! Cross di Liotti su calcio di punizione e colpo di testa del centravanti bulgaro, che trova la smanacciata sulla linea di Leali

73′ DOPPIA SOSITUZIONE REGGINA- Dentro Liotti e Bianchi, fuori Rivas ed Hetemaj

73′ SOSTITUZIONE ASCOLI- Dentro Maistro, fuori Dionisi

67′ Ancora Montalto! Rivas premia la sovrapposizione di Di Chiara che crossa di prima in mezzo all’indirizzo del numero 30, la cui girata in porta termina sul fondo

64′ SOSTITUZIONE REGGINA. Fuori Cortinovis, dentro Galabinov

62′ Montaltooo!! Conclusione da centrocampo dell’attaccante amaranto, il quale vede Leali fuori dai pali e tenta l’eurogoal. Palla che termina di poco al di sopra della traversa. Qualora il pallone fosse entrato in rete, sarebbe caduto giù lo stadio…

61′ SOSTITUZIONE ASCOLI- Fuori Buchel, dentro Eramo

61′ AMMONIZIONE REGGINA- Giallo per Cionek

Amaranto non particolarmente fortunati in questa circostanza. Goal inaspettato nel momento di maggior fiducia della squadra di Aglietti

55′ Sorpasso Ascoli! Ancora Sabiri! Conclusione dalla distanza di Buchel deviata col tacco dal classe ’96 marocchino, che prende in controtempo Turati

52′ Bellomo! Il 10 amaranto lascia partire un gran tiro da fuori area che termina sul fondo. Sembra che i calabresi abbiano acquisito maggior coraggio rispetto alla prima frazione.

49′ AMMONIZIONE REGGINA- Giallo per Cortinovis che ferma la ripartenza di Sabiri

Gli amaranto partono all’attacco. Si gioca prevalentemente nella metà campo dell’Ascoli in queste prime battute del secondo tempo

SI RIPARTE! INIZIA IL SECONDO TEMPO DI REGGINA-ASCOLI

SOSTITUZIONE REGGINA- Dentro Bellomo, fuori Laribi

Arriva il dato spettatori: sono 4.289 i presenti al ”Granillo”, di cui 30 ospiti

Le squadre tornano in campo

47′ FINISCE IL PRIMO TEMPO! REGGINA E ASCOLI VANNO A RIPOSO SULL’1-1

Due minuti di recupero

Si infiamma la sfida del ”Granillo”, entrambe le squadre spingono per tentare di trovare il secondo goal

36′ Montaltooooo! Ha pareggiato la Reggina! Conclusione potente che non lascia scampo a Leali, al ”Granillo” è stata ristabilita la parità

34′ Calcio di rigore per la Reggina! Apertura di gioco per Rivas che tenta di rimetterla in mezzo di testa ma trova la deviazione di mano di un difensore dell’Ascoli

31′ Cionek! Cross in area all’indirizzo del difensore amaranto che non riesce ad impattare al meglio, blocca Leali

Amaranto troppo macchinosi e lenti nella manovra

AMMONIZIONE ASCOLI- Giallo per D’Orazio

25′ Dionisi! Conclusione dalla distanza del numero 11, che però non riesce a centrare la porta. Amaranto in difficoltà in fase di costruzione

21′ Caligara! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il centrocampista bianconero calcia al volo dalla distanza raccogliendo una deviazione della barriera. Brivido per Turati, palla sul fondo.

14′ Ci prova Laribi dalla distanza! Bel fraseggio dell’italo-tunisino con Cortinovis prima e con Rivas poi, con quest’ultimo che apparecchia per il tiro in porta, terminato però sul fondo.

9′ Scintille in campo tra Montalto e Botteghin, con quest’ultimo che si accascia a terra per ricevere le cure mediche tra i fischi del ”Granillo”, che non ha apprezzato la perdita di tempo del giocatore bianconero

La Reggina accenna alla reazione con qualche traversone in area che non trova esito favorevole

2′ Ascoli in vantaggio! Sabiri sblocca le marcature dopo appena due giri di lancette con un tiro cross ad effetto che prende una strana traiettoria e beffa Turati

2′ Corner per l’Ascoli, Turati smanaccia. E’ ancora corner

L’Ascoli attaccherà sotto la curva Sud, già ruggente dai primi minuti. Reggina che, invece, attaccherà sotto la curva nord, laddove sono presenti una trentina di supporters ospiti

1′ PARTITI! INIZIA REGGINA-ASCOLI!

Ore 20:29- Tutto pronto al ”Granillo”

Ore 20:17- Le due squadre fanno rientro negli spogliatoi

Ore 19:55- Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-gara

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-3-3): Turati; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig, Cortinovis; Rivas, Montalto, Laribi. A disposizione: Micai, Loiacono, Stavropoulos, Liotti, Adjapong, Bianchi, Gavioli, Bellomo, Ricci, Galabinov, Denis, Tumminello. Allenatore: Aglietti

Ascoli (4-3-1-2): Leali, Baschirotto, Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Caligara; Sabiri; Dionisi, Iliev. A disposizione: Bolletta, Guarna, Salvi, Tavcar, Felicioli, Castorani, Quaranta, Eramo, Palazzino, Franzolini, Maistro, De Paoli. Allenatore: Sottil

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo. Assistenti: Salvatore Longo di Paola e Michele Lombardi di Brescia. IV ufficiale: Marco Saia di Palermo. VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco. A-VAR: Gamal Mokhtar di Lecco.